Один человек погиб при пожаре на складе на юге Москвы

При разборе завалов после пожара на Котляковской улице обнаружили одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС.

К расследованию дела подключилась прокуратура. В пятницу, 28 мая, огонь охватил производственное помещение и начал быстро распространяться. Сначала говорили о 100 квадратных метрах горящей крыши, затем уже о 350. На место пришлось вызвать вертолет спасателей.

Агентства со ссылкой на источники писали, что пламя перекинулось на соседнюю постройку, где хранилась резина. Однако официального подтверждения этой информации так и не удалось получить. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следовали. Им предстоит выяснить, что привело к пожару. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.