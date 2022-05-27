Станцию метро "Университет дружбы народов" достроят в 2022 году – Собянин

Станцию "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро достроят в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расследование причин пожара на Котляковской улице взяла на контроль прокуратура округа, заявило ведомство.

В России введут мониторинг качества всех государственных и муниципальных услуг с 2023 года. Об этом рассказал кабмин.