Пожар в производственном здании на юге Москвы локализован

На юге Москвы произошел пожар. На Котляковской улице оперативные службы продолжают свою работу.

Сообщалось, что к тушению привлеки даже вертолет. Пламя уже удалось локализовать. Площадь его оценили в 350 квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.