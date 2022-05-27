Пожар в производственном здании на юге Москвы сняли с коптера

Пожар произошел в производственном здании в районе Москворечье-Сабурово. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара на Котляковской улице в Москве.

Видео: "Мобильный репортер"