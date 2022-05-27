На юге Москвы загорелась кровля производственного здания

На юге Москвы произошел крупный пожар. На Котляковской улице загорелась крыша производственного здания.

Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, всю округу заволокло густым черным дымом. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.