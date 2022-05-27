Дерево упало на автомобиль на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы дерево упало на машину. Кадрами поделились телезрители.

Очевидцы говорят, что это произошло на Лодочной улице у дома 6. На кадрах черная легковушка, придавленная стволом. У машины выбито заднее стекло и примята крыша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.