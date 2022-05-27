В Москве обрушилось здание фабрики "Вымпел"

На севере Москвы рухнуло здание фабрики "Вымпел". Строение в Старом Петровско-Разумовском проезде было предназначено под снос и, по словам очевидцев, обрушение произошло во время работ на пятом этаже.

На фабрике с 30-х годов шили верхнюю одежду. Помимо пальто там выпускали спецодежду, в том числе скафандры для космонавтов. В начале 2000-х предприятие расформировали. До недавнего времени там располагались офисы и магазины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.