Движение на МКАД затруднено из-за ДТП

Движение на МКАД затруднено из-за столкновения легковой машины и мотоцикла. Они столкнулись на МКАД в районе поселка Мосрентген. О пострадавших не сообщается.

Подробнее о происшествии и о трафике на дорогах Москвы – в эфире телеканала Москва 24.