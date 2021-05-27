Байкера сбили на Третьем транспортном кольце в Москве

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца сбили мотоциклиста. В районе аварии сформировался затор.

На месте работают сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и ДПС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.