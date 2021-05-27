Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии

Трагедия в казанской гимназии в начале мая произошла из-за отсутствия охраны учебного заведения. Такое заявление сделал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Школа не охранялась, хотя был договор об охране", – сказал Бастрыкин.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.