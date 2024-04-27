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27 апреля, 08:30

Происшествия

Новости мира: грузовой поезд сошел с рельсов в США

Новости мира: грузовой поезд сошел с рельсов в США

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На границе Аризоны и Нью-Мексико в США с рельсов сошел грузовой поезд. Вагоны с топливом, бензином и пропаном раскидало вдоль насыпи. Потом груз вспыхнул, начался пожар. Пришлось полностью остановить перевозки на участке, а также движение по соседней автомагистрали в обе стороны.

Полиция Бразилии совместно с военными начала боевую операцию против наркокартеля "Командо Вермельо", который удерживает несколько бедных районов на севере Рио-де-Жанейро. Задействована тяжелая техника и стрелковое оружие. В результате перестрелок вспыхнуло несколько локальных пожаров. О жертвах не сообщается.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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