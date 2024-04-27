Новости мира: аномальные ливни прошли в странах Африки

Ночью 27 апреля в ряде стран Африки прошли сильнейшие ливни. В некоторых регионах уже превышена годовая норма осадков. О тяжелой ситуации сообщают власти Кении, Танзании и Бурунди. Уже известно об эвакуации 100 тысяч человек, еще около 100 погибли.

Тем временем на Великих равнинах в США возникли несколько торнадо. Пугающие кадры поступают сразу из нескольких штатов: Техаса, Канзаса и Небраски. А город Минден в Айове был практически стерт с лица земли.

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