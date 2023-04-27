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27 апреля, 19:45

Происшествия

Третье уголовное дело возбудили после сильного пожара на Урале

Третье уголовное дело возбудили после сильного пожара на Урале

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Третье уголовное дело возбудили после сильного пожара на Урале. Двоих подозреваемых уже задержали, сообщили в Следственном комитете.

Открытое горение в поселке Сосьва удалось потушить только 27 апреля, огонь бушевал двое суток. По предварительным данным, на лесопилке загорелись опилки. Затем пламя перекинулось на постройки. В итоге сгорели 114 жилых домов, кафе, магазин, а также тюремная больница, которая находилась в поселке. Погибли два человека, а без крова остались около 600 местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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