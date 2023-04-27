Режим ЧС введен в Кургане из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайно ситуации ввели в Кургане из-за лесных пожаров. Только в одном из микрорайонов огонь охватил больше 20 гектаров.

К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также более 50 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. С воздуха уже сбросили больше 30 тонн воды. Однако работу пожарных осложняет сильный ветер, который дует со скоростью до 20 м/с.

Горят также окрестности Кургана. Так, в деревне Логоушке от огня пострадали 76 строений. По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от проезжавшего мимо деревни тепловоза. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.