Площадь горения травы под Курганом выросла до 80 гектаров

Площадь горения травы под Курганом выросла в 10 раз – до 80 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Огнем охвачены уже 76 домов.

В районе пожара приостановили железнодорожное движение. Жителей вывозят на безопасное расстояние, а спасатели ждут поддержки с воздуха.

Справиться с огнем не позволяет погода. 27 апреля там жарко и дует очень сильный ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду. На место вызвали пожарный поезд.

В данный момент идет эвакуация соседнего с горящими территориями психоневрологического интерната. Прокуратура уже начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.