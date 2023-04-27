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Площадь горения травы под Курганом выросла до 80 гектаров

Площадь горения травы под Курганом выросла до 80 гектаров

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Площадь горения травы под Курганом выросла в 10 раз – до 80 гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Огнем охвачены уже 76 домов.

В районе пожара приостановили железнодорожное движение. Жителей вывозят на безопасное расстояние, а спасатели ждут поддержки с воздуха.

Справиться с огнем не позволяет погода. 27 апреля там жарко и дует очень сильный ветер. Порывы достигают 20 метров в секунду. На место вызвали пожарный поезд.

В данный момент идет эвакуация соседнего с горящими территориями психоневрологического интерната. Прокуратура уже начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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