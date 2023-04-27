Площадь пожара в Курганской области выросла до 2,5 тыс "квадратов"

В Курганской области огонь от сухой травы распространился уже на 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Там горят 10 жилых домов и около 20 хозяйственных построек. Из-за дыма сильно упала видимость. Для тушения на место вызвали вертолеты.

Жителей в данный момент эвакуируют в другие населенные пункты, подальше от очагов пожара. Справиться с огнем мешают жара и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.