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Происшествия

Подачу воды после аварии в коллекторе полностью восстановили в Люберцах

Подачу воды после аварии в коллекторе полностью восстановили в Люберцах

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В Люберцах полностью восстановили подачу воды после аварии в коллекторе. Последствия тоже устранили, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Около суток жители четырех поселков городского округа Люберцы и микрорайона "Новые Островцы" находились без постоянного водоснабжения и подачи электроэнергии. В зоне аварии оказались порядка 150 жилых домов. Теперь все работает штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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