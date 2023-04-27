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В мире

На Кубе задержан вылет самолета с туристами из России

На Кубе задержан вылет самолета с туристами из России

На Кубе задержали на неопределенное время рейс из-за ЧП

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Пассажиры авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Варадеро на Кубе. Задержка произошла из-за ЧП с другим самолетом на взлетной полосе.

Борт, летевший из Канады, совершил аварийную посадку и остановился посреди летного поля. Как сообщила туристам техническая служба аэропорта, все работы по устранению аварийной ситуации на полосе практически завершены. Рейс Nordwind должен вылететь в Россию уже в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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