На Кубе задержан вылет самолета с туристами из России

Пассажиры авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Варадеро на Кубе. Задержка произошла из-за ЧП с другим самолетом на взлетной полосе.

Борт, летевший из Канады, совершил аварийную посадку и остановился посреди летного поля. Как сообщила туристам техническая служба аэропорта, все работы по устранению аварийной ситуации на полосе практически завершены. Рейс Nordwind должен вылететь в Россию уже в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.