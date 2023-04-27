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Новости регионов: торфяной пожар локализовали в Костромской области

Новости регионов: торфяной пожар локализовали в Костромской области

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Торфяной пожар в Костромской области удалось локализовать. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Площадь возгорания достигла 85 гектаров.

Число жертв пожара в Сосьве Свердловской области увеличилось до двух человек. В одном из домов нашли тело пожилой женщины. По данным МЧС, огонь уничтожил 140 домов.

В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель". Она загорелась после ДТП. На шоссе столкнулись четыре машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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