Новости регионов: торфяной пожар локализовали в Костромской области

Торфяной пожар в Костромской области удалось локализовать. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Площадь возгорания достигла 85 гектаров.

Число жертв пожара в Сосьве Свердловской области увеличилось до двух человек. В одном из домов нашли тело пожилой женщины. По данным МЧС, огонь уничтожил 140 домов.

В Нижнем Новгороде взорвалась "Газель". Она загорелась после ДТП. На шоссе столкнулись четыре машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.