Новости мира: палестинцы устроили драку с бойцами израильского спецназа в Иерусалиме

В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста двухминутной сиреной и минутой молчания. Акция предваряет главный государственный праздник – День независимости. Но и в торжественный день не обошлось без беспорядков. В центре столицы палестинцы устроили драку с бойцами израильского спецназа. Пострадали десятки человек.

В Калифорнии спасателям пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников торгового центра, в котором произошел сильный пожар. Пламя за минуты охватило залы и подсобные помещения. Информации о пострадавших не поступало.

На Техас и Флориду обрушился сильный град. Размер ледяных зарядов достигал десяти сантиметров в диаметре. Удар стихии пришелся на сельскохозяйственные угодья. Серьезно пострадали посевы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







