Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ

УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ

Украинская армия обстреляла несколько районов Донецка из РСЗО

Новости часа: Собянин сообщил, что скоро 90% москвичей будут жить рядом со станциями метро

Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух

СК РФ будет разбираться с поджогом Российского центра науки и культуры на Кипре

"Московский патруль": москвичи вложили миллионы рублей в бизнес по продаже членистоногих

Экипаж истребителя МиГ-31 увел падающий самолет в сторону от населенного пункта

"Московский патруль": представляющиеся экстрасенсами мошенники предстанут перед судом

"Московский патруль": задержаны наживавшиеся на законе о запрете продажи алкоголя детям

"Московский патруль": задержаны сотрудники call-центров, действовавших в интересах ВСУ

Сотрудники УФСБ по Москве обезвредили группу телефонных мошенников, которые работали на ВСУ. По данным ведомства, они выманивали у людей деньги, чтобы потом перевести их на Украину. Для этого они создали call-центр.

Звонили аферисты под видом силовиков или сотрудников банков. Деньги, которые удавалось выманить, обналичивали в банкоматах, а потом в специальных обменниках конвертировали в криптовалюту. Средства отправляли на Украину через анонимные криптокошельки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика