УФСБ по Москве пресекло деятельность call-центров, действовавших в интересах ВСУ

Сотрудники УФСБ по Москве обезвредили группу телефонных мошенников, которые работали на ВСУ. По данным ведомства, они выманивали у людей деньги, чтобы потом перевести их на Украину. Для этого они создали call-центр.

Звонили аферисты под видом силовиков или сотрудников банков. Деньги, которые удавалось выманить, обналичивали в банкоматах, а потом в специальных обменниках конвертировали в криптовалюту. Средства отправляли на Украину через анонимные криптокошельки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



