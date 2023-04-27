Украинская армия обстреляла несколько районов Донецка из РСЗО

Украинская армия снова обстреляла Донецк из реактивных систем залпового огня. Как сообщили местные власти, по Киевскому и Куйбышевскому районам прилетело 20 ракет. На этот раз больше всего досталось улице Велозаводской.

Несколько частных домов полностью разрушены. Под артиллерийский удар попал и Петровский район Донецка. По нему ВСУ били из орудий, поставленных Киеву странами НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.