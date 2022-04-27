В Москве ищут водителя, сбившего пешехода на Мытной улице. Инцидент произошел на тротуаре около 56-го дома.

Виновник аварии управлял каршеринговой машиной. Он сразу уехал с места ДТП и бросил авто на соседней улице Лестева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.