Спасатели предупредили о сезонных пожарах в Подмосковье

Сезонные пожары начались в Подмосковье. Однако спасатели говорят, что явление это не природное.

Люди поджигают прошлогоднюю траву, в результате горят целые поля и пламя быстро перекидывается на лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

