Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник рядом с Воронежем

Российская система ПВО уничтожила беспилотник в небе рядом с Воронежем. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

Жители Курска этой ночью слышали хлопки. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, там тоже сработала система ПВО, жертв и разрушений нет.

В Белгородской области ночью горел склад боеприпасов. Около 06:30 пожар потушили. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

