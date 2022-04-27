Спасатели назвали причины пожаров в Подмосковье

В Подмосковье началась пора пожаров. По словам спасателей, они не природные. Люди поджигают прошлогоднюю траву, в результате горят целые поля и пламя быстро перекидывается на лес.

Черные клубы дыма видно в Истринском и Клинском районах Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.