СК требует арестовать еще троих подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева

СК требует арестовать еще троих подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

Статусы стройкомплексов и технопарков в Москве продлят автоматически. Об этом заявил Сергей Собянин.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов распорядился проверить безопасность всех школ и детских садов в РФ.