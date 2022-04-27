Пожар в ресторане в Ростове-на-Дону локализован

В Ростове-на-Дону загорелся ресторан. Он находится на территории парка. По словам МЧС, в огне находятся 300 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают свыше 50 пожарных. В настоящее время возгорание локализовано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.