Сотрудники ФСБ задержали двоих диверсантов в Белгороде

В Белгороде ФСБ задержала двоих диверсантов. Оба являются гражданами России.

По данным спецслужб, они сотрудничали с Украиной. В том числе направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Также задержанные признались, что собирались повредить железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны. Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к диверсии".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.