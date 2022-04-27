В результате стрельбы в детсаду погибли двое детей и воспитательница в Ульяновской области

Жители ульяновского поселка несут игрушки и цветы к детскому саду "Рябинка". В результате стрельбы там погибли двое детей и воспитательница. После чего убийца совершил самоубийство. Трагедия произошла накануне.

26-летний преступник беспрепятственно зашел в детсад с охотничьим ружьем, которое, как позже выяснилось, он взял у убитого им же соседа. Охранника на месте не было.

В региональном Минпросвещения поясняют, что для такой категории детсада охранник не требуется и намерены поднять вопрос о необходимости полноценной охраны для всех детских дошкольных учреждений. СК уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве. На время расследования детей распределили по другим дошкольным учреждениям.

Под Курском сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Все произошло минувшей ночью. Около трех часов ночи жители Курска и окрестностей услышали непонятные хлопки. Пострадавших и разрушений нет. Что именно засекла в небе система ПВО пока не сообщается.

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