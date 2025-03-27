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27 марта, 13:15

Происшествия

В Балашихе задержан водитель маршрутки по делу о гибели ребенка в ДТП

В Балашихе задержан водитель маршрутки по делу о гибели ребенка в ДТП

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В Балашихе водитель маршрутки стал виновником ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Ребенок был сбит вечером 26 марта 2025 года, когда автобус № 108 двигался в сторону улицы Спортивной. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Водитель автобуса был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия и допросы свидетелей происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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