Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 12:30

Происшествия

Столичные медики делают все возможное, чтобы спасти оператора Первого канала Волкова

Столичные медики делают все возможное, чтобы спасти оператора Первого канала Волкова

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Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову

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Врачи института Склифосовского борются за жизнь оператора Первого канала Дмитрия Волкова, получившего тяжелое ранение при подрыве на мине в Белгородской области. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия требует незамедлительной международной реакции на инциденты, произошедшие с отечественными журналистами. Она заявила, что киевский режим ведет зачистку информационного пространства и объявил охоту на российских военных корреспондентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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