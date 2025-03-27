Столичные медики делают все возможное, чтобы спасти оператора Первого канала Волкова

Врачи института Склифосовского борются за жизнь оператора Первого канала Дмитрия Волкова, получившего тяжелое ранение при подрыве на мине в Белгородской области. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия требует незамедлительной международной реакции на инциденты, произошедшие с отечественными журналистами. Она заявила, что киевский режим ведет зачистку информационного пространства и объявил охоту на российских военных корреспондентов.

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