Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову

Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь раненого оператора Первого канала Дмитрия Волкова. Ночью его доставили на вертолете в Москву из приграничного района. Медики провели всю необходимую диагностику, поставили диагнозы и начали оказывать специализированную помощь.

Оператор пострадал при подрыве автомобиля, в котором также находилась военный корреспондент Анна Прокофьева. Машина наехала на мину, заложенную украинскими боевиками. Волков получил травмы и ожоги, а Прокофьева погибла.

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