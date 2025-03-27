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27 марта, 11:30

Происшествия

Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову

Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову

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Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь раненого оператора Первого канала Дмитрия Волкова. Ночью его доставили на вертолете в Москву из приграничного района. Медики провели всю необходимую диагностику, поставили диагнозы и начали оказывать специализированную помощь.

Оператор пострадал при подрыве автомобиля, в котором также находилась военный корреспондент Анна Прокофьева. Машина наехала на мину, заложенную украинскими боевиками. Волков получил травмы и ожоги, а Прокофьева погибла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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