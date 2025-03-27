27 марта, 11:30Происшествия
Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову
Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь раненого оператора Первого канала Дмитрия Волкова. Ночью его доставили на вертолете в Москву из приграничного района. Медики провели всю необходимую диагностику, поставили диагнозы и начали оказывать специализированную помощь.
Оператор пострадал при подрыве автомобиля, в котором также находилась военный корреспондент Анна Прокофьева. Машина наехала на мину, заложенную украинскими боевиками. Волков получил травмы и ожоги, а Прокофьева погибла.
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