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27 марта, 10:45

Происшествия

В Петербурге произошло ДТП с участием около десяти автомобилей

В Петербурге произошло ДТП с участием около десяти автомобилей

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На внешней стороне КАД в Санкт-Петербурге в сторону Кронштадта произошло серьезное ДТП. В аварии столкнулись грузовик с песком и около десяти автомобилей. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

Среди поврежденных автомобилей – белая иномарка с разбитыми стеклами, газель и кроссовер. Несколько легковушек получили повреждения передней и задней частей из-за несоблюдения дистанции. Информация о пострадавших уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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