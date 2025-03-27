Оператора Первого канала Дмитрия Волкова доставили на вертолете в НИИ им Склифосовского

Оператора Первого канала Дмитрия Волкова доставили на вертолете в НИИ имени Склифосовского.

Врачи оценивают состояние Волкова как тяжелое. Накануне вместе с военкором Анной Прокофьевой они ехали снимать репортаж в Курской области. Машина подорвалась на мине, заложенной украинскими боевиками. Волков получил травмы и ожоги, его коллега погибла.

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