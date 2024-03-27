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Новости

27 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: детская игра привела к пожару в частном доме в Архангельске

Новости регионов: детская игра привела к пожару в частном доме в Архангельске

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В Архангельске загорелась крыша частного дома. По предварительным данным МЧС, родители не уследили за маленьким ребенком, который играл на диване и каким-то образом поджег его. В результате огонь охватил мансарду. Прибывшие на место спасатели вынесли ребенка и вывели взрослых на улицу. Пожар на площади 50 квадратных метров тушили 11 специалистов и 3 пожарные машины.

Тем временем в Перми самолет был вынужден уйти на второй круг из-за плохой погоды. Очевидцы сняли лайнер на мобильный телефон. На кадрах видно, что самолет летел так низко, что можно было разглядеть его очертания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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