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27 марта, 17:45

Происшествия

В СК РФ поступило 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокус Сити Холле"

В СК РФ поступило 143 заявления о пропаже людей при теракте в "Крокус Сити Холле"

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В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных и близких при теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, ведомство сообщило, что к данной минуте опознано 84 тела погибших, в том числе пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Следователи приступили к изучению информации с технических средств, изъятых у террористов.

ЧП в "Крокусе" произошло 22 марта. Вооруженные люди в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по посетителям из автоматического оружия. После этого начался пожар, спровоцировавший впоследствии обрушение крыши.

Количество пострадавших во время теракта достигло 360, а погибших – 140.

Правоохранительные структуры уже задержали 11 человек, в том числе четверых обвиняемых в непосредственном участии в организации теракта. Басманный суд Москвы отправил их в СИЗО. Позднее суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, а позже – заключил под стражу восьмого подозреваемого.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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