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Новости

27 марта, 16:45

Происшествия

Новости регионов: 10 человек пострадали в массовом ДТП в центре Курска

Новости регионов: 10 человек пострадали в массовом ДТП в центре Курска

Спасавших людей из "Крокус Сити Холла" школьников наградили в Госдуме

Психологи горячей линии МЧС обработали после теракта более 3,5 тыс обращений

В больницах остаются 80 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Футболисты клуба "Динамо" пришли к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла"

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Новости часа: пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

Пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

Новости мира: американская группа Garbage навала ЧП в "Крокусе" трагическим кошмаром

ДТП произошло на улице Народного Ополчения

Десять человек пострадали в массовой аварии в центре Курска – автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, начался пожар. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело.

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске. На семь суток в изолятор его отправили после дебоша в местном заведении. По словам посетителей, актер перебрал с алкоголем и стал оказывать повышенные знаки внимания официантке, а потом устроил разборки с другими сотрудниками заведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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