Новости регионов: 10 человек пострадали в массовом ДТП в центре Курска

Десять человек пострадали в массовой аварии в центре Курска – автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, начался пожар. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело.

Актер Никита Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске. На семь суток в изолятор его отправили после дебоша в местном заведении. По словам посетителей, актер перебрал с алкоголем и стал оказывать повышенные знаки внимания официантке, а потом устроил разборки с другими сотрудниками заведения.

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