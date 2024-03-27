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27 марта, 16:30

Происшествия

Спасавших людей из "Крокус Сити Холла" школьников наградили в Госдуме

Спасавших людей из "Крокус Сити Холла" школьников наградили в Госдуме

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В среду, 27 марта, в Госдуме прошла церемония награждения школьников, которые спасли сотни посетителей "Крокус Сити Холла" во время теракта. Среди них были Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик и Елизавета Терехова.

Ребятам подарили ноутбуки и вручили грамоты с благодарностью семьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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