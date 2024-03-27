В больницах остаются 80 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в больницах Москвы, области и федеральных центрах восстанавливаются после теракта в "Крокус Сити Холле" 80 человек, в том числе шестеро детей. Он добавил, что пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался.

Ранее стало известно, что число пострадавших при теракте достигло 360. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что некоторые после случившегося находились в шоковом состоянии и не сразу обратились за медицинской помощью.

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