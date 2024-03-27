Новости часа: пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из тяжело пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Москве строят и проектируют семь автомобильных мостов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Синоптики прогнозируют абсолютный температурный максимум в Москве – до 17 градусов – 31 марта.