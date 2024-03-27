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27 марта, 15:00

Происшествия

Новости часа: пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

Новости часа: пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

Пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" скончался в больнице

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиягородтранспортобществопогодавидеоРоман Карлов
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