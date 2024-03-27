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27 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: американская группа Garbage навала ЧП в "Крокусе" трагическим кошмаром

Новости мира: американская группа Garbage навала ЧП в "Крокусе" трагическим кошмаром

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Американская группа Garbage выразила соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле". Музыканты обратились к своим поклонникам напрямую, выложив в Сети фото с билетами на свой концерт в "Крокусе" в 2015 году. ЧП 22 марта участники группы назвали трагическим кошмаром.

Пропавший неделю назад у берегов Чили российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь. За это время его пытались найти даже по снимкам из космоса и дипломатическим каналам. В октябре 2023 года спортсмен отправился в кругосветное плавание, но 19 марта связь с ним прервалась. По последним данным, Елагин находится у берегов Аргентины, с ним все в порядке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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