В МЧС РФ опубликовали обновленный список жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

В МЧС России опубликовали обновленный список жертв теракта в "Крокус Сити Холле". В списке – 120 имен, за сутки опознали 25 погибших.

По мнению экспертов, в некоторых случаях понадобятся экспертизы ДНК, процесс опознания тел может занять около двух недель.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 27 марта, общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

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