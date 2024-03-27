Сотрудники МЧС России закончили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники МЧС РФ закончили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле". Они полностью ликвидировали последствия пожара и завершили разбор завалов в концертном зале.

Всего в зале работали порядка тысячи специалистов. Практически вручную они разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Остальное будет убирать инженерная техника.

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