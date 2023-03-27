Машина такси столкнулась с Porche на Мичуринском проспекте

На Мичуринском проспекте машина такси столкнулось с Porche. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как таксист пролетел на желтый сигнал светофора и врезался во встречный автомобиль.

От удара Porche развернуло несколько раз и отбросило на тротуар, вторая машина после столкновения врезалась в столб. Оба автомобиля сильно повреждены.

Движение на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.