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Происшествия

Владельцы поврежденных в Тульской области домов получат компенсации за ущерб

Владельцы поврежденных в Тульской области домов получат компенсации за ущерб

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Стало известно о 16 поврежденных после падения беспилотника домах в Тульской области. Украинский аппарат упал в районе города Киреевск после того, как сработали российские системы ПВО.

Те, кто лишился крыши над головой, получат сертификат на покупку нового жилья. А владельцы недвижимости, которой нужен ремонт, могут рассчитывать на компенсации за ущерб в размере до миллиона рублей. Об этом заявили в правительстве региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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