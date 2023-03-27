Владельцы поврежденных в Тульской области домов получат компенсации за ущерб

Стало известно о 16 поврежденных после падения беспилотника домах в Тульской области. Украинский аппарат упал в районе города Киреевск после того, как сработали российские системы ПВО.

Те, кто лишился крыши над головой, получат сертификат на покупку нового жилья. А владельцы недвижимости, которой нужен ремонт, могут рассчитывать на компенсации за ущерб в размере до миллиона рублей. Об этом заявили в правительстве региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.