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Четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ по Мелитополю

Четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ по Мелитополю

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Украинская артиллерия обстреляла Мелитополь. Как сообщили местные власти, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, повреждены несколько зданий. Так, частично разрушен дом поблизости от многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В момент, когда начался обстрел, в колледже шли занятия.

В Сети появились первые фото и видео с места, куда упали снаряды. Жители заявили, что особенно много взрывов слышали в северной части города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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