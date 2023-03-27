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Происшествия

Аварийные бригады убрали упавшую на железнодорожные пути в Москве бетонную балку

Аварийные бригады убрали упавшую на железнодорожные пути в Москве бетонную балку

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Аварийные бригады Москвы убрали бетонную балку, перегородившую пути на Краснопресненском путепроводе между станциями Беговая и Белорусская. Она обрушилась вечером 26 марта, заблокировав движение поездов в сторону области.

В результате ЧП пострадал один рабочий. Конструкцию поднимали с помощью специального крана, это заняло несколько часов. Движение поездов намерены восстановить в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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