Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 19:15

Происшествия

Бензовоз и легковушка загорелись на трассе М-12 во Владимирской области

Бензовоз и легковушка загорелись на трассе М-12 во Владимирской области

Обвинение запросило год лишения свободы для напавших на генконсульство России в Марселе

Новости регионов: мощный снегопад нарушил движение на дорогах Дагестана

Певец Буйнов пообещал помочь пенсионерке, которую сбил на машине в Подмосковье

Александр Буйнов извинился перед пенсионеркой, которую сбил на машине

Директор Александра Буйнова заявил, что артист окажет помощь женщине после ДТП

Машина скорой помощи сбила велосипедиста в Ново-Переделкине

Новости регионов: в Приморье раньше обычного начался пожароопасный сезон

Концертный директор Александра Буйнова прокомментировал ДТП с его участием

Переговоры между РФ и США в Стамбуле могут продлиться не менее 5 часов

Во Владимирской области на трассе М-12 произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. В результате столкновения обе машины загорелись, а разлившееся топливо усугубило ситуацию. Движение на участке трассы было полностью перекрыто в обе стороны.

К ликвидации пожара привлекли 20 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика