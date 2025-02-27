Бензовоз и легковушка загорелись на трассе М-12 во Владимирской области

Во Владимирской области на трассе М-12 произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. В результате столкновения обе машины загорелись, а разлившееся топливо усугубило ситуацию. Движение на участке трассы было полностью перекрыто в обе стороны.

К ликвидации пожара привлекли 20 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.