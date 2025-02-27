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27 февраля, 15:30

Происшествия

Директор Александра Буйнова заявил, что артист окажет помощь женщине после ДТП

Директор Александра Буйнова заявил, что артист окажет помощь женщине после ДТП

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Появились новые подробности о ДТП с участием певца Александра Буйнова. Его концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что помощь сбитой на пешеходном переходе женщине будет оказана в полном объеме.

Он отметил, что Буйнов переживает за эту ситуацию. По словам Пудовкина, певец был здоров, но тяжесть события это не уменьшает. Также представитель артиста уточнил, что Буйнов не пытался скрыться с места ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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